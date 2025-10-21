Torino ruba il cellulare a una mamma col bimbo in braccio | 23enne inseguito sul Lungo Dora

A Torino un giovane egiziano è stato arrestato per furto con strappo: sottratto e recuperato il cellulare di una mamma con il figlio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

