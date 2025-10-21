Topi a scuola | a Monza gli studenti scendono in piazza

Monzatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monza gli studenti del Mosè Bianchi sono scesi in piazza. La protesa, scooppiata oggi 21 ottobre, è nata dal fatto che all’interno dell’istituto sarebbero stai trovati diversi topi.La protestaStando alle informazioni finora emerse, ad aver spinto gli studenti sulle barricate non sarebbero stati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

topi scuola monza studentiMonza, protesta degli studenti al Mosè Bianchi: topi e non solo, «tutte le cose che non vanno» - Dopo la scoperta dei topi, gli studenti del Mosè Bianchi hanno programmato uno sciopero per mercoledì mattina. Riporta msn.com

topi scuola monza studentiMonza: topi al Mosè Bianchi, scatta la derattizzazione - L’allarme è scattato mercoledì in mattinata, la dirigente: «Avviata la derattizzazione». Si legge su msn.com

topi scuola monza studentiInvasione di topi, scuola resta chiusa per 15 giorni - La scuola secondaria di primo grado “Ruggiero”, in via Trento, resterà chiusa per due settimane. Come scrive ilfattovesuviano.it

Cerca Video su questo argomento: Topi Scuola Monza Studenti