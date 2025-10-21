Topi a scuola | a Monza gli studenti scendono in piazza
A Monza gli studenti del Mosè Bianchi sono scesi in piazza. La protesa, scooppiata oggi 21 ottobre, è nata dal fatto che all’interno dell’istituto sarebbero stai trovati diversi topi.La protestaStando alle informazioni finora emerse, ad aver spinto gli studenti sulle barricate non sarebbero stati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Scopri altri approfondimenti
DENUNCIA CONTRO IL SINDACO PER INVASIONE DI TOPI DAVANTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE SANT’AGABIO RIGUTINI CODACONS CHIEDE IL SEQUESTRO DELLE CASE ABBANDONATE E SENZA IGIENE IN CORSO MILANO 27/B E 29 CONDIZI - facebook.com Vai su Facebook
Topi nella scuola, chiuse mensa e cucina. I genitori: "Allarmati per salute e sicurezza delle nostre figlie e dei nostri figli" https://ift.tt/Se5jEMP - X Vai su X
Monza, protesta degli studenti al Mosè Bianchi: topi e non solo, «tutte le cose che non vanno» - Dopo la scoperta dei topi, gli studenti del Mosè Bianchi hanno programmato uno sciopero per mercoledì mattina. Riporta msn.com
Monza: topi al Mosè Bianchi, scatta la derattizzazione - L’allarme è scattato mercoledì in mattinata, la dirigente: «Avviata la derattizzazione». Si legge su msn.com
Invasione di topi, scuola resta chiusa per 15 giorni - La scuola secondaria di primo grado “Ruggiero”, in via Trento, resterà chiusa per due settimane. Come scrive ilfattovesuviano.it