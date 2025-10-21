Top News Milan | Modric leader Cassano spara su Allegri e Leao Suzuki per Maignan?

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, martedì 21 ottobre 2025: il Diavolo di Massimiliano Allegri è primo in classifica, ma c'è chi - come Antonio Cassano - non è felice. Tutto quello che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

top news milan modricMilan, perché Modric può riuscire dove tutti hanno fallito - Luka Modric e il nuovo ruolo al Milan: una guida silenziosa per riportare in alto i rossoneri e per far rendere meglio i compagni. Si legge su notiziemilan.it

top news milan modricCostacurta esalta Modric: "Da troppi anni il Milan non aveva un leader di quel carisma" - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Costacurta, ex difensore milanista, ha parlato così di Luka Modric: "Da troppi anni il Milan non aveva un leader di quel ... Secondo milannews.it

top news milan modricModric l'ineluttabile: il croato guida un Milan in emergenza - Modric, il campione croato guiderà un Milan incerottato questa sera contro la Fiorentina: nel mirino c’è il primato in Serie A L’ondata di infortuni che ha colpito il Milan non accenna a placarsi. Riporta milannews24.com

