Tony Blair e la nuova sorveglianza | quando il Governo ti controlla con l’algoritmo
L’ex premier britannico Tony Blair, profondamente impopolare in patria, è tornato al centro della politica mondiale. Veicolo della sua visione è il suo Tony Blair Institute (Tbi) che ha sfornato piani avveniristici per la Gaza post-mattanza e che vede la governance pubblica passare per la gestione dei cittadini tramite algoritmo. Più nel dettaglio: attraverso l’unificazione di immense basi informative (sanitarie, fiscali, amministrative) che possano essere “consumabili” da complessi modelli di intelligenza artificiale. A fare da carburante per l’impresa c’è il denaro di Larry Ellison, patron di Oracle e uomo più ricco del mondo: almeno 257 milioni di sterline tra donazioni e investimenti dal 2021, che hanno trasformato il Tbi in un colosso: oltre 900 dipendenti e presenza in almeno 45 Paesi. 🔗 Leggi su It.insideover.com
