Toni mio padre | il trailer del film di Anna Negri
Wanted è lieta di svelare il trailer di Toni, mio padre, il film diretto da Anna Negri che è stato presentato in anteprima mondiale alle Giornate degli autori, sezione autonoma e parallela della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, all’interno delle Notti Veneziane in accordo con Isola di Edipo. Un dialogo intimo tra una figlia e suo padre, tra memoria privata e Storia collettiva. Con TONI, MIO PADRE, Anna Negri sceglie di raccontare l’eredità complessa di suo padre, il filosofo e pensatore Toni Negri, figura centrale della contestazione degli anni ’70. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Adrano. A San Paolo immissione canonica del nuovo parroco Toni Milazzo. Lascia la parrocchia dopo 30 anni padre Nicola Petralia - facebook.com Vai su Facebook
Toni, mio padre - Anna, figlia del famoso pensatore Toni Negri, è stata segnata dalla prigionia del padre per presunti legami con il terrorismo italiano. Si legge su screenweek.it
TONI, MIO PADRE - «Toni, mio padre è un film molto personale, biografico e autobiografico, in cui il presente veneziano, girato da Stefano Savona, si intreccia con interviste, filmini di famiglia, fotografie e i Super8 ... mymovies.it scrive
Toni, Mio Padre - Toni, Mio Padre, il documentario diretto da Anna Negri, è il racconto intimo di un viaggio attraverso la memoria privata e la Storia collettiva. Riporta comingsoon.it