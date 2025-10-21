Toni mio padre | il trailer del film di Anna Negri

Cinefilos.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Wanted è lieta di svelare il trailer di Toni, mio padre, il film diretto da Anna Negri che è stato presentato in anteprima mondiale alle Giornate degli autori, sezione autonoma e parallela della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, all’interno delle Notti Veneziane in accordo con Isola di Edipo. Un dialogo intimo tra una figlia e suo padre, tra memoria privata e Storia collettiva. Con TONI, MIO PADRE, Anna Negri sceglie di raccontare l’eredità complessa di suo padre, il filosofo e pensatore Toni Negri, figura centrale della contestazione degli anni ’70. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Toni, mio padre - Anna, figlia del famoso pensatore Toni Negri, è stata segnata dalla prigionia del padre per presunti legami con il terrorismo italiano. Si legge su screenweek.it

TONI, MIO PADRE - «Toni, mio padre è un film molto personale, biografico e autobiografico, in cui il presente veneziano, girato da Stefano Savona, si intreccia con interviste, filmini di famiglia, fotografie e i Super8 ... mymovies.it scrive

Toni, Mio Padre - Toni, Mio Padre, il documentario diretto da Anna Negri, è il racconto intimo di un viaggio attraverso la memoria privata e la Storia collettiva. Riporta comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Toni Mio Padre Trailer