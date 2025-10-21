Tonali alla Juventus ecco cosa è andato storto | Sandro era un pallino di Tudor ma poi la società ha deciso di… La ricostruzione

Juventusnews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tonali alla Juventus, ecco cosa è andato storto: Sandro era un pallino di Tudor ma poi la società ha deciso di. La ricostruzione del mancato affare. Sebbene  Igor Tudor  sia solitamente  misurato e conciliante  nelle dichiarazioni, il suo carattere “deciso e fumantino” è emerso di recente, segnalando che “c’è più di qualcosa che non va”. La radice del malcontento risale a un mercato estivo che ha tradito le sue aspettative, in particolare per quanto riguarda il centrocampo e il mancato arrivo di  Sandro Tonali. Inizialmente, i piani erano ben più ambiziosi. Finché in sella c’era  Cristiano Giuntoli, si parlava di un investimento da  150 milioni di euro  da destinare a due obiettivi precisi:  Tonali e Osimhen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

