Tommaso Paradiso annuncia l’album Casa Paradiso

Tommaso Paradiso annuncia il nuovo album Ca s a Paradiso con un trailer commentato da Fabio Caressa. Tommaso Paradiso sorprende il suo pubblico con un doppio annuncio che segna l’inizio di un nuovo importante progetto: il ritorno dal vivo con un attesissimo tour nei palazzetti in programma ad aprile 2026 prodotto da Live Nation, e nuova musica con il singolo Lasciamene un po’ da questo venerdì 12 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio accompagnato dal videoclip su YouTube per Columbia Records – Sony Music Italy, già disponibile in presave. A distanza di due anni dal suo ultimo progetto discografico,   Lasciamene un po’  – prodotto da Simonetta – arriva di petto e conferma lo stile inconfondibile di Paradiso: una scrittura unica, sempre attuale con una vena nostalgica, capace di trasformare scene quotidiane in immagini universali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

