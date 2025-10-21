Tommaso Paradiso annuncia l’album Casa Paradiso il trailer con Fabio Caressa

Tommaso Paradiso annuncia il nuovo album Ca s a Paradiso con un trailer commentato da Fabio Caressa. Tommaso Paradiso annuncia il nuovo album Ca s a Paradiso con un trailer commentato da Fabio Caressa, fuori da venerdì 28 novembre. La notizia arriva dopo la pubblicazione del calendario del tour nei palazzett i, in programma ad aprile 2026 prodotto da Live Nation, e di nuova musica con il singolo Lasciamene un po’, fuori su tutte le piattaforme digitali e in radio. A distanza di due anni dal suo ultimo progetto discografico, Lasciamene un po’ – prodotto da Simonetta – arriva di petto e conferma lo stile inconfondibile di Paradiso: una scrittura unica, sempre attuale con una vena nostalgica, capace di trasformare scene quotidiane in immagini universali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

