Tommaso Paradiso annuncia l’album Casa Paradiso il trailer con Fabio Caressa
Tommaso Paradiso annuncia il nuovo album Ca s a Paradiso con un trailer commentato da Fabio Caressa. Tommaso Paradiso annuncia il nuovo album Ca s a Paradiso con un trailer commentato da Fabio Caressa, fuori da venerdì 28 novembre. La notizia arriva dopo la pubblicazione del calendario del tour nei palazzett i, in programma ad aprile 2026 prodotto da Live Nation, e di nuova musica con il singolo Lasciamene un po’, fuori su tutte le piattaforme digitali e in radio. A distanza di due anni dal suo ultimo progetto discografico, Lasciamene un po’ – prodotto da Simonetta – arriva di petto e conferma lo stile inconfondibile di Paradiso: una scrittura unica, sempre attuale con una vena nostalgica, capace di trasformare scene quotidiane in immagini universali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Leggi anche questi approfondimenti
Il pov che non ti aspetti Durante la performance di “Depresso Fortunato” al Palazzo dello Sport a Roma, al tavolo è arrivato anche Tommaso Paradiso che ha ripreso la scena direttamente dal palco! . . #RDSregram #RDSgrandisuccessi #Olly #TommasoP Vai su Facebook
Tommaso Paradiso ancora contro Lotito: "Questa non è la lotitese, questa è la Lazio" https://ift.tt/46Muq8m - X Vai su X
Il ritorno di Tommaso Paradiso - Il cantautore romano presenta un nuovo singolo "Lasciamene un po'" e annuncia il tour. Riporta rainews.it