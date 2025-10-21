Tommaso Paradiso annuncia il nuovo album | il trailer con Caressa è da brividi

Tommaso Paradiso è tornato! Il cantautore ha annunciato oggi il suo nuovo album "Casa Paradiso", in uscita il 28 novembre, e lo ha fatto attraverso un trailer cinematografico ed emozionante con le voci di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. La chiusura è epica: i due telecronisti trasformano l’iconica frase “Andiamo a Berlino, Beppe" dei Mondiali 2006 in “Torniamo a casa, Beppe!”. Da guardare tutto d’un fiato. (E per tutte le novità su Tommaso Paradiso, non vi resta che seguire il suo profilo Instagram ). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tommaso Paradiso annuncia il nuovo album: il trailer con Caressa è da brividi

