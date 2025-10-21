todi il liceo classico festeggia 90 primavere

TODI – Ha compiuto novanta primavere il liceo classico Jacopone da Todi, fondato come ginnasio nel 1929 e come liceo nel 1935, su interessamento di Luigi Mariani. E per celebrare lo storico traguardo in tanti, tantissimi hanno raccolto l’invito dell’Associazione Ex Allievi guidata da Michela Boccali e sono tornati a calcare i corridoi, l’Aula Magna e il chiostro di San Fortunato. Un lungo pomeriggio denso di interventi, musica, danza e recitazione per gustare la voce dei classici perché, come scriveva Charles Péguy ricordato dalla presidente dell’associazione, "Omero è nuovo stamattina, e niente è forse tanto vecchio quanto il giornale di oggi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

