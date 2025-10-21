Todi il Liceo Classico festeggia 90 primavere
TODI – Ha compiuto novanta primavere il liceo classico Jacopone da Todi, fondato come ginnasio nel 1929 e come liceo nel 1935, su interessamento di Luigi Mariani. E per celebrare lo storico traguardo in tanti, tantissimi hanno raccolto l’invito dell’Associazione Ex Allievi guidata da Michela Boccali e sono tornati a calcare i corridoi, l’Aula Magna e il chiostro di San Fortunato. Un lungo pomeriggio denso di interventi, musica, danza e recitazione per gustare la voce dei classici perché, come scriveva Charles Péguy ricordato dalla presidente dell’associazione, "Omero è nuovo stamattina, e niente è forse tanto vecchio quanto il giornale di oggi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La pace non si attacca: si costruisce, insieme (comunicato stampa Giovani Democratici Todi) Siamo rimasti esterrefatti nel leggere il comunicato di Gioventù Nazionale Todi, avvalorato da Fratelli d’Italia Todi, che attacca il Liceo Jacopone da Todi e l’ANPI per Vai su Facebook
Todi, il Liceo Classico festeggia 90 primavere - Ex allievi e ex docenti hanno celebrato lo storico traguardo dello Jacopone. Da msn.com