Tiro a Segno per il Cus Foggia un argento e un bronzo al campionato universitario nazionale

Foggiatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due medaglie, un settimo posto nel medagliere generale e l’orgoglio di aver ospitato un evento di alto profilo tecnico e organizzativo: positivo il bilancio del Cus Foggia al Campionato Nazionale Universitario 2025 di Tiro a Segno. La manifestazione, svoltasi presso il poligono Tsn di Candela. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

