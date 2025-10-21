Tiro a Segno per il Cus Foggia un argento e un bronzo al campionato universitario nazionale
Due medaglie, un settimo posto nel medagliere generale e l’orgoglio di aver ospitato un evento di alto profilo tecnico e organizzativo: positivo il bilancio del Cus Foggia al Campionato Nazionale Universitario 2025 di Tiro a Segno. La manifestazione, svoltasi presso il poligono Tsn di Candela. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
