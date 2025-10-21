Timenet prima sconfitta della stagione Le giallonere combattono sul campo ma errori e infortuni compromettono il match
TIMENET EMPOLI 1 RAVIOLIFICIO ALBENGA 3 TIMENET EMPOLI: Giraldi, Buggiani, Benvenuti, Sacchetti, Messina, Lucchesi, Donati, Mancuso, Mazzini, Salvestrini Tellini (L1), Caggiano (L2). All: Dani RAVIOLIFICIO ALBENGA: Vernetti, Perrier, Quaranta, Merano, Orlandi, Ravera, Caprioglio, Cassini, Cavallaro, Fazio, Tadei, Arrighetti, Turli, Moraglio (L1), Giordano (L2). Parziali: 25-27; 20-25; 25-16; 23-25. Arbitri: Verzoni – Biniaszewski. EMPOLI - La Timenet Empoli non riesce a bissare il successo della prima gara di campionato e lascia sul campo l’intera posta nonostante sia stata una gara combattuta come confermano i parziali registrati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
