Tik tok il nuovo Pedri e l' Islanda | 10 talenti esplosi al Mondiale U20

La meglio gioventù ha dato spettacolo nella competizione vinta dal Marocco. Dal portiere minorenne al bomber che ha dovuto scegliere "O la scuola o il pallone" al francesino esploso tra Triestina e Modena ecco la nostra top 10 . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tik tok, il nuovo Pedri e l'Islanda: 10 talenti esplosi al Mondiale U20

