tigers buona la prima ecco la vittoria del derby

"Chi ben comincia è a metà dell’opera", recita il proverbio. Ed i Gispi Tigers, se non altro, hanno esordito con una vittoria nel derby contro il Rugby Pistoia, valido per la prima giornata della prima fase del campionato di rugby di Serie C 202526. Questo il verdetto espresso dal match svoltosi domenica scorsa a Coiano, che ha visto i rugbisti pratesi imporsi per 34-13. I Tigers sono andati in vantaggio con una meta di Fattori, riuscendo a resistere al ritorno dei rivali (riusciti subito a ridurre le distanze grazie ad un calcio piazzato) e a prendere definitivamente il largo con le mete di Gonfiantini (trasformata da Doni) ancora Fattori, Bertocchi, Gorgeri e Facchini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

