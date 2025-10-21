Tifosi Napoli fermati a Eindhoven il M5S | Grave discriminazione chiederemo conto alla Commissione europea
Più di duecento tifosi del Napoli sono stati fermati dalla polizia a Eindhoven e questa sera ci sarà il match di Champions League tra gli azzurri e il Psv. Tifosi del Napoli fermati a Eindhoven: le dichiarazioni dal Movimento 5 Stelle. Il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto ha dichiarato sull’accaduto: « Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una grave discriminazione nei confronti dei tifosi napoletani, che come apprendiamo anche dalle autorità olandesi, nonostante non avessero compiuto nessuna azione illegale, sono stati espulsi perché giravano in gruppo per il centro di Eindhoven la sera prima della partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Sono stati tutti espulsi i 180 tifosi del Napoli fermati nella serata di ieri a Eindhoven, in Olanda, dove è in programma la partita di Champions tra il Napoli e il Psv. I tifosi sono stati fermati all’inizio della zona rossa istituita in vista del match. Il sindaco di Eindhov - facebook.com Vai su Facebook
Esplulsi dall'#Olanda i 180 tifosi del #Napoli fermati stanotte per violazione delle regole sugli assembramenti. "Volevamo solo bere una birra", la loro difesa. Al #Tg2Rai ore 13,00 #21ottobre - X Vai su X
Napoli, fermati 180 tifosi a Eindhoven. Rilasciati in mattinata e obbligati a lasciare la città - Secondo le forze dell'ordine era alto il rischio di scontri prima della partita di Champions. Come scrive corrieredellosport.it
Allontanati da Eindhoven i 180 tifosi del Napoli fermati per disordini: per loro niente partita - Sono stati tutti espulsi i 180 tifosi del Napoli fermati nella serata di ieri nella zona di Fuutlaan a Eindhoven, in Olanda, dove è in programma, stasera, la partita di Champions tra il Napoli e il ... Segnala msn.com
Eindhoven, espulsi i 180 tifosi del Napoli fermati per prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi. Interviene Tajani - Nessun disordine o scontro, ma le autorità hanno agito per prevenire incidenti. Scrive italiaoggi.it