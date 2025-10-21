Tifosi Napoli fermati a Eindhoven il M5S | Grave discriminazione chiederemo conto alla Commissione europea

Più di duecento tifosi del Napoli sono stati fermati dalla polizia a Eindhoven e questa sera ci sarà il match di Champions League tra gli azzurri e il Psv. Tifosi del Napoli fermati a Eindhoven: le dichiarazioni dal Movimento 5 Stelle. Il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto ha dichiarato sull’accaduto: « Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una grave discriminazione nei confronti dei tifosi napoletani, che come apprendiamo anche dalle autorità olandesi, nonostante non avessero compiuto nessuna azione illegale, sono stati espulsi perché giravano in gruppo per il centro di Eindhoven la sera prima della partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

