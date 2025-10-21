Tifosi Napoli a Eindhoven l’avvocato Coppola | Sono stati marchiati con un numero sulla mano

L’avvocato di alcuni tifosi del Napoli fermati a Eindhoven, Emilio Coppola, ha rilasciato delle dichiarazioni all’Ansa sul fermo delle persone partite per assistere al match di Champions tra gli azzurri e il Psv di questa sera. Le dichiarazioni dell’avvocato Coppola sui tifosi del Napoli in Olanda. Coppola ha spiegato: « Hanno avuto l’equivalente del nostro foglio di via e quindi sono stati annullati i loro biglietti per lo stadio. Uno dei giovani fermati ieri sera mi ha anche spiegato che quando sono stati identificati sono stati marchiati con un numero sulla mano e che li hanno tenuti per tutta la notte nella stazione di polizia con questo numero stampato addosso ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

