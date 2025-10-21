Tifosi Napoli a Eindhoven l’avvocato Coppola | Sono stati marchiati con un numero sulla mano
L’avvocato di alcuni tifosi del Napoli fermati a Eindhoven, Emilio Coppola, ha rilasciato delle dichiarazioni all’Ansa sul fermo delle persone partite per assistere al match di Champions tra gli azzurri e il Psv di questa sera. Le dichiarazioni dell’avvocato Coppola sui tifosi del Napoli in Olanda. Coppola ha spiegato: « Hanno avuto l’equivalente del nostro foglio di via e quindi sono stati annullati i loro biglietti per lo stadio. Uno dei giovani fermati ieri sera mi ha anche spiegato che quando sono stati identificati sono stati marchiati con un numero sulla mano e che li hanno tenuti per tutta la notte nella stazione di polizia con questo numero stampato addosso ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Eindhoven - Tifosi del Napoli, sale la tensione: 230 arresti e multe. Farnesina in contatto con le autorità olandesi #Cronaca #PSVNapoli #TifosiNapoli #ChampionsLeague #Tajani #Farnesina #Olanda #OrdinePubblico #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Esplulsi dall'#Olanda i 180 tifosi del #Napoli fermati stanotte per violazione delle regole sugli assembramenti. "Volevamo solo bere una birra", la loro difesa. Al #Tg2Rai ore 13,00 #21ottobre - X Vai su X
Tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven, l’avvocato: “Un abuso. Fermati e schedati senza alcun tipo di reato” - L'accusa dell'avvocato dei tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven: "Fermati, identificati e schedati senza alcun tipo di reato". Riporta ilfattoquotidiano.it
Tifosi Napoli a Eindhoven, l’avvocato Coppola: «Sono stati marchiati con un numero sulla mano» - L'avvocato di alcuni tifosi del Napoli fermati a Eindhoven, Emilio Coppola, ha rilasciato delle dichiarazioni all'Ansa sul fermo. Come scrive ilnapolista.it
Tifosi Napoli fermati a Eindhoven, il M5S: «Grave discriminazione, chiederemo conto alla Commissione europea» - Più di 200 tifosi del Napoli sono stati fermati a Eindhoven e questa sera ci sarà il match di Champions tra gli azzurri e il Psv. Come scrive ilnapolista.it