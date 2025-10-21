Tifosi del Napoli fermati in Olanda | Volevamo bere una birra trattati come criminali

Tempo di lettura: 2 minuti “Ci volevamo bere una birra e siamo stati respinti senza avere fatto nulla, dopo avere speso soldi per i biglietti, che non ci verranno rimborsati, ma la cosa più grave è che non potremo vedere il nostro Napoli”. A parlare è Fabio, uno dei circa 180 tifosi azzurri che stanotte sono stati fermati dalla Polizia olandese a Eindhoven dove stasera si disputerà la gara di Champions League con il PSV. “ Siamo arrivati in città – continua Fabio – in auto, volevamo andare a bere una birra quando, dopo essere entrati in un parcheggio la polizia ci ha circondati impedendoci di poterci allontanare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

