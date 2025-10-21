Tifosi del Napoli fermati a Eindhoven il ministro Tajani | Seguo il caso la polizia allontanerà chi non ha il biglietto

Ilnapolista.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto sul caso dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven, nei Paesi Bassi, prima della partita di Champions in programma questa sera. Il tweet del Ministro Tajani. “Sto seguendo il caso dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven per controlli prima della partita di stasera – ha scritto Tajani in un post su X –. L’Ambasciata all’Aja ha già inviato del personale e sono già presenti agenti della Digos italiana. La polizia olandese allontanerà i tifosi senza biglietto”. Il ministro ha inoltre ricordato che, in caso di necessità, è possibile contattare l’Ambasciata italiana al numero +31 651541399. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

tifosi del napoli fermati a eindhoven il ministro tajani seguo il caso la polizia allontaner224 chi non ha il biglietto

© Ilnapolista.it - Tifosi del Napoli fermati a Eindhoven, il ministro Tajani: “Seguo il caso, la polizia allontanerà chi non ha il biglietto“

Scopri altri approfondimenti

tifosi napoli fermati eindhovenPsv-Napoli, le news sui 180 tifosi fermati nella notte ad Eindhoven - L'agenzia Algemeen Nederlands Persbureau (Anp), citata dall'Ansa, riferisce che la polizia locale avrebbe dichiarato che non si sono verificati veri e propri disordini o risse. Lo riporta sport.sky.it

tifosi napoli fermati eindhovenEindhoven, 180 tifosi del Napoli arrestati preventivamente: comportamenti potenzialmente pericolosi. Interviene Tajani - Nessun disordine o scontro, ma le autorità hanno agito per prevenire incidenti. Si legge su italiaoggi.it

tifosi napoli fermati eindhovenChampions League: Circa 180 tifosi del Napoli arrestati nel centro di Eindhoven - Citando fonti di polizia locale, la stampa nederlandese afferma che circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati stanotte nel centro di Eindhoven. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tifosi Napoli Fermati Eindhoven