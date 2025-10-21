Tifosi del Napoli fermati a Eindhoven il ministro Tajani | Seguo il caso la polizia allontanerà chi non ha il biglietto
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto sul caso dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven, nei Paesi Bassi, prima della partita di Champions in programma questa sera. Il tweet del Ministro Tajani. “Sto seguendo il caso dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven per controlli prima della partita di stasera – ha scritto Tajani in un post su X –. L’Ambasciata all’Aja ha già inviato del personale e sono già presenti agenti della Digos italiana. La polizia olandese allontanerà i tifosi senza biglietto”. Il ministro ha inoltre ricordato che, in caso di necessità, è possibile contattare l’Ambasciata italiana al numero +31 651541399. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
