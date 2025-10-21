Tifosi del Napoli espulsi da Eindhoven eurodeputato casertano porta il caso in Commissione Europea

21 ott 2025

L’eurodeputato casertano Danilo Della Valle presenta un’interrogazione sull’espulsione di 180 tifosi del Napoli da Eindhoven perché accusati di aver provocato disordini. “Nelle prossime ore depositerò un’interrogazione scritta alla Commissione Europea per fare luce su quella che appare come una. 🔗 Leggi su Casertanews.it

