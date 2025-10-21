Tifosi del Napoli denunciano | Ci hanno annullato i biglietti in tribuna e confinati in albergo Gazzetta

Continuano a fioccare le denunce dei tifosi del Napoli bloccati ad Eindhoven. Erano giunti per assistere all’incontro di Champions di questa sera, ma si sono trovati improvvisamente controllati dalle forze dell’ordine e di seguito espulsi o relegati nei propri alberghi. Molti i tagliandi annullati. La Gazzetta dello Sport riporta la testimonianza di due di loro “È il caso di Roberto e del suo amico, entrambi napoletani, arrivati a Eindhoven lunedì. “Stamattina stavamo facendo un giro in centro – spiega – erano le 11 e fuori dalla Cattedrale ci hanno fermato quattro poliziotti. Ci hanno chiesto i documenti e di vedere i biglietti per la partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tifosi del Napoli denunciano: «Ci hanno annullato i biglietti in tribuna e confinati in albergo» (Gazzetta)

