Tifosi del Napoli denunciano | Abbiamo il biglietto ma la polizia olandese ci blocca in albergo

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Biglietti di tribuna annullati e divieto di girare in città anche lontano dallo stadio. Un supporter: "L'ambasciata ci ha detto che si sta occupando di una quarantina di casi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tifosi del napoli denunciano abbiamo il biglietto ma la polizia olandese ci blocca in albergo

© Gazzetta.it - Tifosi del Napoli denunciano: "Abbiamo il biglietto, ma la polizia olandese ci blocca in albergo"

News recenti che potrebbero piacerti

tifosi napoli denunciano abbiamoTifosi del Napoli denunciano: "Abbiamo il biglietto, ma la polizia olandese ci blocca in albergo" - Un supporter: "L'ambasciata ci ha detto che si sta occupando di una quarantina di casi" ... msn.com scrive

tifosi napoli denunciano abbiamoTifosi del Napoli arrestati a Eindhoven, l’avvocato: “Un abuso. Fermati e schedati senza alcun tipo di reato” - L'accusa dell'avvocato dei tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven: "Fermati, identificati e schedati senza alcun tipo di reato". Come scrive ilfattoquotidiano.it

tifosi napoli denunciano abbiamoPsv-Napoli, ad Eindhoven arrestati e poi rilasciati col foglio di via più di 180 tifosi azzurri - Sono stati tutti rilasciati con foglio di via i circa 180 tifosi napoletani (forse persino 200) che nel corso della notte sono stati fermati nel cuore della notte dalla ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Tifosi Napoli Denunciano Abbiamo