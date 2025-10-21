Tifosi del Napoli arrestati in Olanda Tajani rassicura | L’ambasciata segue il caso chi è senza biglietto rientri

Il caso dei 180 tifosi napoletani arrestati ed espulsi da Eindovhen, in Olanda, dove stasera la squadra di Conte giocherà la terza partita di Champions contro il Psv, ha visto la pronta reazione del governo, con il ministro degli esteri, Antonio Tajani, che segue direttamente la vicenda. I tifosi sono stati allontanati per un assembramento e non risulta che ci siano stati episodi di violenza. Le parole di Tajani: “Chi è senza biglietto ci contatti”. Il titolare della Farnesina ha precisato che sta seguendo il caso dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven per controlli prima della partita di calcio di stasera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tifosi del Napoli arrestati in Olanda, Tajani rassicura: “L’ambasciata segue il caso, chi è senza biglietto rientri”

Altri contenuti sullo stesso argomento

CONTE con i tifosi del NAPOLI ad Eindhoven! - facebook.com Vai su Facebook

Arrestati 180 tifosi del Napoli ad #Eindhoven, dove gli azzurri di Conte affronteranno stasera il Psv per la terza giornata di Champions League. La polizia: «Azione preventiva per evitare disordini» - X Vai su X

Olanda, 180 tifosi del Napoli arrestati ed espulsi senza aver fatto nulla: “Trattati come criminali” - Circa 180 tifosi del Napoli sono stati fermati e successivamente espulsi dall’Olanda nella notte tra lunedì e martedì, a poche ore dalla partita di Champion ... Riporta ilfattovesuviano.it

Champions: arresti 180 tifosi del Napoli a Eindhoven. La polizia: “Fermi a titolo preventivo” - I supporter azzurri avrebbero violato le norme in materia di assembramenti in vista della sfida di stasera tra Psv e Napoli ... Secondo tg.la7.it

Napoli, 180 tifosi arrestati ed espulsi dall’Olanda: hanno causato disordini ad Eindhoven. Cosa sta succedendo a poche ore dal match di Champions - Cosa sta succedendo a poche ore dal match di Champions Tensione altissima a Eindhoven, dove la vigilia della ... Da juventusnews24.com