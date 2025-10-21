Tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven per impedire disordini

Leggo.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Citando fonti di polizia locale, la stampa nederlandese afferma che circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati ieri sera nel centro di Eindhoven. Le autorità della città. 🔗 Leggi su Leggo.it

tifosi del napoli arrestati a eindhoven per impedire disordini

© Leggo.it - Tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven «per impedire disordini»

Altri contenuti sullo stesso argomento

tifosi napoli arrestati eindhovenTifosi del Napoli arrestati a Eindhoven «per impedire disordini» - Citando fonti di polizia locale, la stampa nederlandese afferma che circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati ieri sera nel centro di Eindhoven. Segnala leggo.it

tifosi napoli arrestati eindhovenEindhoven, arrestati 180 tifosi del Napoli - Le autorità della città dei Paesi Bassi spiegano: "Hanno causato disordini con il loro comportamento". Secondo msn.com

tifosi napoli arrestati eindhovenNapoli, arrestati 180 tifosi a Eindhoven: caos prima della sfida Champions con il Psv. La polizia: hanno causato disordini - Citando fonti di polizia locale, la stampa olandese afferma che circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati ieri sera nel centro di Eindhoven. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tifosi Napoli Arrestati Eindhoven