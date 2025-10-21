Tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven l’avvocato | Un abuso | fermati identificati schedati senza alcun tipo di reato

Arresti preventivi prima della partita di Champions corredati dai racconti inquietanti del trattamento della polizia di Eindhoven nei confronti di tifosi del Napoli. Mentre si sta muovendo la macchina diplomatica con l’intervento del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alle proteste si aggiunge la durissima dichiarazione di un uno dei legali. “La nostra città è sempre pronta a combattere ingiustizie e abusi e ieri sera si sono rivisti i numeri quelli che non vedevano dal 1944. La nostra città merita rispetto” ha scritto su Facebook l’avvocato Emilio Coppola, che rappresenta alcuni dei tifosi del Napoli fermati ed espulsi a Eindhoven, e rilancia il post di uno dei support della squadra azzurra in trasferta che mostra una foto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven, l’avvocato: “Un abuso: fermati, identificati, schedati senza alcun tipo di reato”

Contenuti che potrebbero interessarti

Sono stati tutti espulsi i 180 tifosi del Napoli fermati nella serata di ieri a Eindhoven, in Olanda, dove è in programma la partita di Champions tra il Napoli e il Psv. I tifosi sono stati fermati all’inizio della zona rossa istituita in vista del match. Il sindaco di Eindhov - facebook.com Vai su Facebook

Esplulsi dall'#Olanda i 180 tifosi del #Napoli fermati stanotte per violazione delle regole sugli assembramenti. "Volevamo solo bere una birra", la loro difesa. Al #Tg2Rai ore 13,00 #21ottobre - X Vai su X

Tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven, l’avvocato: “Un abuso: fermati, identificati, schedati senza alcun tipo di reato” - L'accusa dell'avvocato dei tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven: "Fermati, identificati e schedati senza alcun tipo di reato". Lo riporta ilfattoquotidiano.it

“Volevamo bere una birra e siamo stati trattati da criminali. È scandaloso”: il racconto di uno dei tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven - 180 tifosi partenopei fermati ed espulsi a Eindhoven prima della partita di Champions: "Biglietti annullati e nessun rimborso" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Champions, arrestati 180 tifosi del Napoli ad Eindhoven prima della gara col Psv - La polizia locale ha dichiarato che non si sono verificati veri e propri disordini o risse: secondo un ... tg24.sky.it scrive