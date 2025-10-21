Tifosi arrestati ad Eindhoven gli avvocati napoletani | Fermati arrivati a 200 marchiati con un numero sulla mano
L?avvocato Erich Grimaldi, cassazionista del foro di Napoli, da sempre impegnato nella tutela dei diritti e delle libertà, anche dei tifosi, è intervenuto in merito ai. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Champions, 180 tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven. “Fermati per evitare disordini”. Potevano anche non farli partire - X Vai su X
Tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven, l’avvocato: “Un abuso. Fermati e schedati senza alcun tipo di reato” - L'accusa dell'avvocato dei tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven: "Fermati, identificati e schedati senza alcun tipo di reato". Da ilfattoquotidiano.it
Eindhoven, l'avvocato dei tifosi accusa: "Marchiati con numeri sulle mani" - Con questa accusa il legale dei tifosi del Napoli, l'avvocato Emilio Coppola, ha postato sui social la foto di alcuni supporter azzurri schedati dalle autorità ... Scrive rainews.it
Tifosi del Napoli espulsi da Eindhoven, l'avvocato: "Inaccettabile violazione della libertà individuale" - Le parole dell'avvocato dei tifosi allontanati, Emilio Coppola ... Si legge su napolitoday.it