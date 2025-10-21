tiene prigioniera in casa una donna per un mese abusandone sessualmente arrestato 60enne a palagonia

I carabinieri di Palagonia (Catania) hanno arrestato in flagranza un 60enne accusato di sequestro di persona e violenza sessuale nei confronti di una 44enne di origini romene. La vittima aveva risposto a un’inserzione pubblicata online sui social in cui si offriva un posto di lavoro da badante per anziani ed era andata a casa dell’indagato che aveva pubblicato l’annuncio per conoscere la persona. 🔗 Leggi su Feedpress.me

