Tiene prigioniera in casa una donna per un mese abusandone sessualmente arrestato 60enne a Palagonia
I carabinieri di Palagonia (Catania) hanno arrestato in flagranza un 60enne accusato di sequestro di persona e violenza sessuale nei confronti di una 44enne di origini romene. La vittima aveva risposto a un’inserzione pubblicata online sui social in cui si offriva un posto di lavoro da badante per anziani ed era andata a casa dell’indagato che aveva pubblicato l’annuncio per conoscere la persona. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Argomenti simili trattati di recente
I suoi soldi sono miei. I miei soldi sono suoi. Non perché uno di noi lo imponga, ma perché nessuno dei due li trattiene. Non devo mai chiedere se posso comprare i pannolini. Lui non deve mai chiedere se può prendere il pranzo. Non usiamo i soldi come arm - facebook.com Vai su Facebook
Tiene prigioniera in casa una donna per un mese abusandone sessualmente, arrestato 60enne a Palagonia - I carabinieri di Palagonia (Catania) hanno arrestato in flagranza un 60enne accusato di sequestro di persona e violenza sessuale nei confronti di una 44enne di origini romene. Come scrive gazzettadelsud.it
Australia: donna prigioniera dei ladri in casa | video - La Polizia dello stato di Victoria, sud ovest dell’Australia, hanno diffuso queste immagini girate in una casa di Perth. Scrive panorama.it
Bergamo, tiene in casa il cadavere della madre morta da un anno - Una 60enne di Bergamo ha tenuto in casa per un anno il cadavere della madre anziana, che aveva compiuto 101 anni nel luglio 2024. Si legge su blitzquotidiano.it