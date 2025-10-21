Ti sgozzo oggi t’ammazzo davvero | così l’ex top model fa arrestare l’ex fidanzato

Luigi M., 31 anni, è stato arrestato in flagranza di reato per atti persecutori e lesioni. La vittima è una cittadina brasiliana di 49 anni ed ex top model. Giovedì 16 ottobre lei manda un messaggio a un amico: «Finalmente sono riuscita a far uscire da casa Luigi». E così si salva la vita. Perché lui la richiama e si fa raccontare le minacce che lei ha subito anche con un coltello da cucina. Sente suonare il campanello ossessivamente e chiama il 112. Luigi M. ha precedenti per ricettazione, detenzione abusiva di armi, droga. L’arresto è avvenuto a Milano in un palazzo in zona Navigli. L’aggressione. 🔗 Leggi su Open.online