Ti rubano il Wi-Fi? Ecco cinque punti per riuscire a scoprirlo

Quando si parla di connessione a internet tramite Wi-Fi, una delle principali preoccupazioni è che la linea sia stabile e performante: a influire in modo negativo sulla qualità del segnale di cui riusciamo a beneficiare per i dispositivi elettronici connessi alla rete domestica ci può essere la sottrazione di una parte della banda per mano di qualcuno che è riuscito a violare le nostre protezioni con l'obiettivo di agganciarsi al router e sfruttarlo a suo uso e consumo. Ecco perché è sempre bene tutelarsi utilizzando delle password sicure per schermare la nostra rete domestica, anche se non tutti sono così previdenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

