Thuram out contro Napoli e Fiorentina ma ad Appiano si respira serenità | rispetto allo scorso anno…
Inter News 24 Thuram out contro Napoli e Fiorentina, ma ad Appiano si respira serenità: rispetto allo scorso anno. La considerazione della Gazzetta. Brutte notizie dall’infermeria per l’Inter e per il tecnico Cristian Chivu: l’infortunio di Marcus Thuram richiede più tempo del previsto. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante francese non salterà soltanto la supersfida di sabato prossimo contro il Napoli, ma dovrà dare forfait anche per la successiva gara casalinga di campionato contro la Fiorentina. L’obiettivo realistico per il suo rientro è ora fissato per la trasferta di Verona del 2 novembre. 🔗 Leggi su Internews24.com
