Thuram Inter senza il centravanti Chivu pensa alla coppia Bonny Esposito | le opzioni per Bruxelles
Inter News 24 Thuram Inter, l’allenatore nerazzurro valuta più soluzioni in vista della Champions contro l’Union Saint Gilloise. Problemi in attacco per l’Inter di Cristian Chivu, che dovrà rinunciare a Marcus Thuram per la trasferta di Champions League contro l’ Union Saint-Gilloise. Come riportato da Repubblica, il tecnico nerazzurro sta valutando diverse opzioni per la sfida di Bruxelles, tra cui l’idea di lanciare dal primo minuto la giovane coppia formata da Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito, protagonisti di un avvio di stagione incoraggiante. Dopo il gol decisivo segnato da Bonny all’Olimpico contro la Roma, l’attaccante francese si candida per una nuova maglia da titolare, mentre Esposito, il più giovane dei fratelli, è in rampa di lancio per affiancarlo. 🔗 Leggi su Internews24.com
