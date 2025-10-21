Thomas Ceccon e la World Cup come banco di prova Preferenza chiara con vista su Los Angeles 2028

A Westmont si sono chiusi i sipari della Coppa del Mondo di Nuoto, per quanto riguarda le prime due tappe statunitensi. In America il campione azzurro Thomas Ceccon ha già raccolto un bottino non indifferente di medaglie, con tre bronzi e due argenti spalmati tra le tappe di Carmel e Westmont. Al momento l’atleta veneto è posizionato all’ 8° posto della classifica generale, guidata dall’ungherese Hubert Kos, avendo raccolto un totale di  91.5 punti (42.3 a Carmel e 49.2 a Westmont). Il montepremi costruito finora è di 10100 dollari americani. In attesa della terza ed ultima tappa della serie 2025, dove ci si sposterà a Toronto, in Canada, patria della fuoriclasse Summer McIntosh (assente per cause di salute), analizziamo le prestazioni di Ceccon finora. 🔗 Leggi su Oasport.it

