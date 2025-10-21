Milano, 21 ottobre 2025 – Musica, danza, amicizia e ricordi: “ This Is Me ” dedica una serata-evento a Lorella Cuccarini, ripercorrendo quarant’anni di spettacolo attraverso testimonianze, performance e momenti inediti. Un racconto televisivo corale, guidato da Silvia Toffanin, che celebra una carriera capace di attraversare generazioni e linguaggi diversi, dal varietà alla fiction, dal musical al talent. Un viaggio lungo quarant’anni di spettacolo. Mercoledì 22 ottobre, in prima serata su Canale 5, “ This Is Me " accende i riflettori su Lorella Cuccarini, simbolo della televisione italiana e artista poliedrica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - This is me celebra i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini. Sul palco amici di ieri e di oggi