The Wine Revolution a Sestri Levante | torna l' evento dedicato al vino di filosofia naturale

Genovatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottava edizione a Sestri Levante per “The wine revolution”, l’attesa manifestazione dedicata al vino di filosofia naturale che torna al Convento dell'Annunziata domenica 26 e lunedì 27 ottobre.Vignaioli provenienti da tutta Italia e dall’estero, oltre a numerosi punti ristoro con le eccellenze. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

the wine revolution sestri"The Wine Revolution" a Sestri Levante: torna l'evento dedicato al vino di filosofia naturale - Ottava edizione a Sestri Levante per “The wine revolution”, l’attesa manifestazione dedicata al vino di filosofia naturale che torna al Convento dell'Annunziata domenica 26 e lunedì 27 ottobre. Come scrive genovatoday.it

I produttori di vino naturale alla Wine Revolution di Sestri Levante - La rivoluzione del vino, la Wine Revolution in corso all’ex convento dell’Annunziata a Sestri Levante, permette di assaggiare vini nati in contesti molto ... Si legge su rainews.it

Sestri: torna The Wine Revolution, presenti 90 stand per la degustazione - I partecipanti alla manifestazione potranno acquistare un calice in loco per degustare i vini proposti, che potranno anche essere comprati direttamente dai 90 stand allestiti dai produttori e dalle az ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: The Wine Revolution Sestri