The Smashing Machine | Safdie premiato Johnson in stato di grazia
Leone d’Argento a Venezia per Benny Safdie. Dwayne Johnson è Mark Kerr in The Smashing Machine, al cinema dal 19 novembre con Emily Blunt e A24. BOLOGNA – I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, in collaborazione con WISE Pictures, sono lieti di presentare il nuovo poster di The Smashing Machine, scritto, prodotto e diretto da Benny Safdie con Dwayne “The Rock” Johnson e la candidata all’Oscar® Emily Blunt. Il film, accolto all’82° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con una standing ovation di 15 minuti, e vincitore del Leone d’Argento alla regia per Benny Safdie, arriverà nelle sale italiane il 19 novembre 2025. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
