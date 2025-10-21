Dopo il successo della prima stagione, “The Right Side” torna con una nuova serie di episodi che promettono di alzare il livello del dibattito politico giovanile in Italia. Prodotto da AD Digital Consulting e ideato da Alessandro Fornaciari e Davide Adornetto, il podcast rappresenta un esperimento unico nel panorama italiano: uno spazio in cui la destra giovanile si racconta e si confronta con i grandi temi dell'attualità, senza filtri e senza timori. A condurre il format è lo stesso Alessandro Fornaciari, affiancato da un team di voci diverse ma complementari: Eleonora Tomassi, giornalista e collaboratrice di Rudolph Giuliani; Riccardo Malighetti, avvocato; e Carlo Mastantuono, giovane imprenditore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “The Right Side”: la voce della nuova destra giovanile torna con una seconda stagione tutta da ascoltare