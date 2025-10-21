Tg5 in lutto | è morto Claudio Fico

Gravissimo lutto al Tg5. È morto nella notte, dopo una lunga malattia, Claudio Fico, vicedirettore vicario e responsabile degli speciali. Fico ha iniziato la sua carriera televisiva in Rai, dopo aver vinto un concorso. È stato caporedattore alla Tgr per poi passare al Tg2, Tg1 e Tg5, in qualità di più stretto collaboratore di Clemente Mimun. Sessantatré anni, tifosissimo del Napoli, Fico lascia un grande vuoto al Tg5. Ad annunciare la sua scomparsa, Mattino5. "Noi abbiamo purtroppo una notizia che ci addolora molto - ha detto Francesco Vecchi nella puntata in onda martedì 21 ottobre -. È mancato Claudio Fico, vicedirettore vicario del Tg5. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Tg5 in lutto: è morto Claudio Fico

