Tg5 addio a Claudio Fico | il vicedirettore vicario e mente degli speciali lascia un vuoto enorme

Ci stringiamo alla redazione del Tg5 per una notizia che pesa. Claudio Fico, vicedirettore vicario e responsabile degli speciali del telegiornale di Canale 5, è morto nella notte, dopo una lunga malattia. Un professionista di peso, abituato a lavorare dietro le quinte e a prendersi la responsabilità delle scelte editoriali più delicate. La sobrietà con . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tg5, addio a Claudio Fico: il vicedirettore vicario e mente degli speciali lascia un vuoto enorme

