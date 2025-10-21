TFR TFS in 9 mesi invece che in 12 | è nella bozza della legge di Bilancio
Il Disegno di Legge di Bilancio (Art. 44) propone di ridurre i tempi di liquidazione del TFRTFS per i dipendenti pubblici che cessano il servizio per limiti di età o anzianità. A partire dal 1° gennaio 2027, l'attesa per ricevere il trattamento passerebbe dagli attuali dodici a nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. L'articolo TFRTFS in 9 mesi invece che in 12: è nella bozza della legge di Bilancio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Nei prossimi due mesi sentirete: 1) la sinistra che si lamenta del taglio Irpef perché beneficia solo i "ricchi" e dimentica i "poveri" 2) la destra che si vanterà di aver ridotto le tasse al ceto medio. In due minuti, perché hanno torto entrambi. E cosa (e come) invece
