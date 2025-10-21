C’è in Romania e c’è nei Paesi Bassi. Il colloquio con lo psicologo è un passaggio obbligatorio per il candidato che vuole indossare la toga. E questa prova non è considerata un’umiliazione, ma una tappa nel percorso per entrare in magistratura. Nessuno scandalo, del resto in Europa ci sono situazioni variegate e solo in Italia i test psico attitudinali sono stati visti come un’intrusione della politica nel recinto del potere giudiziario. Altrove alcuni paesi, come la Romania e i Paesi Bassi, li hanno introdotti, altrimenti, vedi la Finlandia, si affidano ai test per pesare le personalità che aspirano ad incarichi dirigenziali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Test per le toghe, al plenum del Csm i nomi degli esperti