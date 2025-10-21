Terza puntata col segno positivo per il Monday Night di Vincenzo Canzone

“Non c’è due senza tre.” Anche la terza puntata di Monday Night, il primo late show italiano trasmesso in diretta multisocial, ha registrato un nuovo successo. L’appuntamento del lunedì alle 21 ha unito migliaia di spettatori collegati su YouTube, Instagram, TikTok, Facebook e Twitch, confermando. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vi è piaciuta la terza puntata della nuova stagione di Che Tempo Che Fa sul NOVE ? Noi vi aspettiamo già domenica prossima alle 19.30, intanto vi regaliamo il 3° backstage di questa edizione Vai su Facebook

? È disponibile all'ascolto la terza puntata di #FlixPod, il podcast realizzato con #OnRoadMag e dedicato a chi viaggia in autobus! In questo episodio parliamo di #overtourism e di come contrastarlo, insieme a @ENIT_italia e @ViaFrancigenaEU https://s - X Vai su X

Amici 25: Anticipazioni e Novità della Terza Puntata - Il 9 ottobre ha segnato una data significativa per gli appassionati di Amici 25, in quanto è stata registrata la terza puntata del talent show di Canale 5. notizie.it scrive