Terza giornata Champions League 2025 2026 | partite dove vederle e probabili formazioni di Napoli Inter Juventus e Atalanta 21–22 ottobre

La Champions League 20252026 entra nel vivo con la terza giornata della League Phase, in programma martedì 21 e mercoledì 22 ottobre. In campo le quattro italiane: Napoli e Inter aprono martedì in trasferta, Juventus e Atalanta completano il turno il mercoledì. Di seguito orari TV e streaming in Italia e le probabili formazioni. Indice. Terza giornata Champions League 20252026 – Tutte le partite. Terza giornata Champions League 20252026 – Calendario delle italiane (orari). PSV Eindhoven–Napoli (mar 2110 ore 21:00). Union Saint-Gilloise–Inter (mar 2110 ore 21:00). Atalanta–Slavia Praga (mer 2210 ore 21:00). 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

