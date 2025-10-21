Terrorismo via social preso 33enne

11.21 Un 33enne è stato arrestato e si trova ai domiciliari nel Salernitano, con l' accusa di istigazione a delinquere ed apologia del terrorismo attraverso le piattaforme social. L'uomo, di origine tunisina, aveva già subito una perquisizione nel 2024. Tenuto d'occhio, ha postato oltre 200 video inneggianti alla Jihad e al martirio, messaggi di odio verso infedeli e apostati e su uccisioni di cristiani. "Diffusione potenziata" da "platea vastissima" ed "elevatissimo numero di follower", dicono gli investigatori. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it