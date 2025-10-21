Terribile schianto contro un parapetto | paura per un 77enne
Bruttissimo incidente nella mattinata di oggi, martedì 21 ottobre, nel centro di Panchià in Val di Fiemme. Un uomo di 77 anni alla guida di un’automobile si è schiantato contro un parapetto e, dall’impatto, il mezzo si è ribaltato finendo a ruote all’aria.Ancora non si conoscono le cause. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
