Terribile schianto contro un parapetto | paura per un 77enne

Trentotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruttissimo incidente nella mattinata di oggi, martedì 21 ottobre, nel centro di Panchià in Val di Fiemme. Un uomo di 77 anni alla guida di un’automobile si è schiantato contro un parapetto e, dall’impatto, il mezzo si è ribaltato finendo a ruote all’aria.Ancora non si conoscono le cause. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

