Terribile incidente a Cambiano | scontro tra auto e moto morto il centauro
Un terribile incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, martedì 21 ottobre 2025, all'incrocio tra via Nazionale (l'ex statale 29) e via Volta a Cambiano. A scontrarsi frontalmente sono state un'auto Fiat Panda e una moto e il centauro, un italiano di 57 anni, è morto sul colpo. Sul posto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
