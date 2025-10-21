Terreni agricoli in vendita in Puglia | oltre 1000 ettari quelli proposti da Ismea

Sono 1019 gli ettari di terreno di proprietà di Ismea in vendita in Puglia con agevolazioni per i giovani agricoltori, un sostegno contro la fuga di cervelli e per favorire idee green in una regione dove è forte la spinta all’innovazione e all’ingresso di giovani in agricoltura. E’ quanto afferma. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

