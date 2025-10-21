Terremoto nel calcio | Juve Stabia in amministrazione giudiziaria l' operazione della Procura di Napoli

Napolitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'informativa arriva a metà mattinata e anticipa un “decreto applicativo” della misura di prevenzione prevista dall'articolo 34 del Codice Antimafia a carico della società di calcio Juve Stabia, la squadra di Castellammare di Stabia che milita nel campionato di serie B.  L'articolo 34 del Codice. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

terremoto calcio juve stabiaJuve Stabia in amministrazione giudiziaria - Il decreto è stato firmato dal Procuratore di Napoli in base all'articolo 34 del Codice Antimafia. Da rainews.it

terremoto calcio juve stabiaCalcio, contro la Juve Stabia un Avellino opaco e che ha mostrato le proprie difficoltà - Di Fiore Carullo L’Avellino esce malconcio dalla partita con la Juve Stabia: un 2- Secondo corriereirpinia.it

Juve Stabia-Avellino 2-0: le Vespe dominano il derby con Mosti e Bellich - Avellino di Sabato 18 ottobre 2025: le reti dei gialloblù arrivano entrambe nel primo tempo, espulso Insigne nel recupero ... Lo riporta calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Calcio Juve Stabia