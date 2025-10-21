Terre rare Usa e Australia firmano accordo da $8,5mld | da Canberra litio cobalto e manganese da Washington sottomarini nucleari

Accordo tra Usa e Australia per rafforzare la filiera dei minerali critici e svincolarsi da Pechino. Trump: "Tra un anno, avremo più risorse di quante servano" Il presidente americano Donald Trump e il premier australiano Anthony Albanese hanno siglato un accordo dal valore di 8,5 miliardi di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Terre rare, Usa e Australia firmano accordo da $8,5mld: da Canberra litio, cobalto e manganese, da Washington sottomarini nucleari

