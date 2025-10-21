Siglato ieri un accordo sulle terre rare tra Australia e Stati Uniti ch e sblocca una fornitura di minerali critici dall’Australia per gli Usa da 8,5 miliardi di dollari, come ha detto il primo ministro australiano, Anthony Albanese, durante l’incontro con il presidente statunitense Donald Trump. Terre rare, asse Usa-Australia. L’accordo comprende “tre gruppi di attività ”, ha spiegato ancora Albanese: attività congiunte tra Australia e Usa, investimenti Usa in Australia che comprenderanno la raffinazione, e progetti con partner terzi come il Giappone. Il premier australiano ha sottolineato che il suo governo sta cercando di “ cogliere tutte le opportunità che ci sono”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Terre rare, intesa Usa-Australia è anche un messaggio alla Cina