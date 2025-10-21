Un accordo sui minerali critici e le terre rare con l’ Australia. E’ il cuore dell’intesa firmata ieri a Washington da Donald Trump e il premier di Canberra Anthony Albanese, che prevede la creazione di una “pipeline” da 8,5 miliardi di dollari per garantire agli Stati Uniti l’accesso diretto alle materie prime critiche del continente australiano. Un’alleanza strategica per il controllo delle catene di approvvigionamento più sensibili del pianeta, diventata ancor più necessaria per gli States dopo la recente stretta imposta sul settore dalla Cina, primo produttore mondiale di terre rare che nella dottrina adottata dal tycoon in questo secondo mandato è il principale avversario degli Stati Uniti sul piano internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Terre rare, gli Usa firmano l’accordo con l’Australia. Così Trump continua a sfidare la Cina sulle materie prime critiche