Terre rare gli Usa firmano l’accordo con l’Australia Così Trump continua a sfidare la Cina sulle materie prime critiche

Ilfattoquotidiano.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un accordo sui minerali critici e le terre rare con l’ Australia. E’ il cuore dell’intesa firmata ieri a Washington da Donald Trump e il premier di Canberra Anthony Albanese, che prevede la creazione di una “pipeline” da 8,5 miliardi di dollari per garantire agli Stati Uniti l’accesso diretto alle materie prime critiche del continente australiano. Un’alleanza strategica per il controllo delle catene di approvvigionamento più sensibili del pianeta, diventata ancor più necessaria per gli States dopo la recente stretta imposta sul settore dalla Cina, primo produttore mondiale di terre rare che nella dottrina adottata dal tycoon in questo secondo mandato è il principale avversario degli Stati Uniti sul piano internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

terre rare gli usa firmano l8217accordo con l8217australia cos236 trump continua a sfidare la cina sulle materie prime critiche

© Ilfattoquotidiano.it - Terre rare, gli Usa firmano l’accordo con l’Australia. Così Trump continua a sfidare la Cina sulle materie prime critiche

Scopri altri approfondimenti

terre rare usa firmanoCosa c’entra l’accordo da 8,5 miliardi tra USA e Australia sulle terre rare con i dazi? Il pressing di Trump su Xi in vista dell’incontro - Cosa prevede l'accordo tra Stati Uniti e Australia sulle terre rare? Secondo startupitalia.eu

terre rare usa firmanoTrump firma accordo con premier Australia su terre rare - "Firmiamo un accordo sui minerali critici e le terre rare con l'Australia, che e' stato negoziato negli ultimi 4- Segnala msn.com

Terre rare, Usa e Ucraina firmano memorandum: vicino accordo definitivo/ Cosa prevede contratto sui minerali - Cosa prevede il contratto sui minerali: dal fondo al risarcimento Ucraina e Russia firmano il memorandum sulle ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Terre Rare Usa Firmano