Arezzo, 21 ottobre 2025 – Sabato scorso, presso il Circolo della Penna a Terranuova Bracciolini, si è ricordata la grande famiglia Mealli e una bella fetta di ciclismo nazionale e locale si è ritrovata sotto la sapiente regia dell’ideatore dell’evento, Graziano Capanni. Dal capostipite Adalino, quarto a un Giro d’Italia nel 1936, al figlio Moreno, ex professionista, per poi passare a Franco, inventore della Tirreno-Adriatico e grande organizzatore di corse, a Bruno, corridore azzurro e campione italiano fra i professionisti, e poi ancora a Marcello, che fu tricolore fra gli allievi e poi straordinario, irripetibile personaggio del mondo ciclistico, per finire con Ercole, già corridore professionista e per molti anni nell’organizzazione R. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terranuova. Sabato scorso grande festa del ciclismo nel segni dei Mealli